In gran numero si stanno presentando sul mercato della telefonia mobile italiana le offerte piene di contenuti tra giga, minuti ed SMS. I gestori sono nel pieno della loro attività, soprattutto con lo scopo di difendere il loro operato di questi ultimi anni. Le grandi realtà però stanno cercando di rivedere i propri piani, soprattutto in funzione della grande crescita che ha visto i gestori virtuali acquisire sempre più consapevolezza dei propri mezzi. Kena Mobile ne è l’esempio, visti i numeri totalizzati e le offerte promosse nell’ultimo mese di aprile.

Ricordiamo che a rubare la scena c’è una soluzione in particolare, quella che ogni mese avrà sempre lo stesso prezzo. Da ricordare anche che non ci saranno modifiche per quanto riguarda quest’ultimo, visto che il costo resterà sempre lo stesso. Si tratta di un’offerta che Kena Mobile offre a soli 6,99 euro al mese.

Kena Mobile con la sua STAR monopolizza il mercato della telefonia: ci sono ben 130GB al suo interno per 6,99 euro al mese

Tra Kena e gli altri gestori attualmente si presenta un abisso di differenza. Dominare con una promo come la Star è di certo semplice, ma a pagare in questo caso è il grande lavoro condotto sino ad oggi.

Kena Mobile consentirà a tutti coloro che sottoscriveranno questa soluzione di portare a casa tutto. Nella promo sono disponibili infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi ma anche mobili, 500 messaggi e soprattutto 130 giga per navigare in internet sfruttando la rete 4G. Inoltre se attiverete il servizio di ricarica automatica entro il 14 giugno, potrete aggiungere 50 giga al mese alla vostra offerta senza costi aggiuntivi.