A partire dallo scorso 5 aprile 2023 l’operatore virtuale Kena Mobile ha rilanciato il pacchetto streaming Kena TIMVISION con DAZN e Infinity+ nella nuova versione Star.

In questi ultimi mesi, il pacchetto Kena TIMVISION non è stato disponibile per le nuove attivazioni. Inoltre, nel sito ufficiale dell’operatore non era più presente neanche la pagina dedicata, fino a qualche giorno fa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile: ritorna il pacchetto streaming con DAZN e Infinity+

Fino a nuova comunicazione l’operatore virtuale propone la nuova Kena TIMVISION STAR con prezzo pari a 24,99 euro al mese per i primi 6 mesi, poi si rinnova a 29,99 euro al mese a tempo indeterminato. Si ricorda che in generale, il pacchetto streaming dall’operatore virtuale Kena rappresenta l’equivalente del pacchetto base TIMVISION Calcio e Sport, venduto dal brand principale TIM.

Come con TIMVISION Calcio e Sport, attualmente con il pacchetto proposto da Kena viene messo a disposizione TIMVISION del valore di 6,99 euro al mese, Infinity+ del valore di 7,99 euro al mese, DAZN Standard del valore di 39,99 euro al mese e 1 Giga di traffico dati in 4G ogni mese, con scatti anticipati di 1KB e una velocità massima raggiungibile di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload su territorio nazionale.

Salvo recesso per giusta causa da parte dell’operatore, in questo caso con avviso al cliente entro 30 giorni come previsto dalle normative vigenti, sia il pacchetto Kena TIMVISION che i servizi inclusi con esso sono a tempo indeterminato. Inoltre, a differenza dell’offerta TIMVISION del brand principale TIM, con l’offerta di Kena non viene fornito il decoder TIMVISION Box. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.