Lo sapevi che a partire da questo 2023, Mastercard e PostePay lavoreranno insieme per lanciare una soluzione “Request to Pay” in Italia.

Questa funzione consente agli emittenti di richiedere il pagamento di beni e servizi, digitalmente e in tempo reale. Il pagatore riceve una richiesta digitale sul proprio web o dispositivo mobile e può quindi scegliere di accettarla e procedere con il metodo di pagamento.

Questa soluzione è adatta a diversi tipi di attività e casi d’uso per soddisfare le esigenze dei consumatori, dai pagamenti online ai pagamenti di fatture ricorrenti come bollette e tasse, agli scambi di denaro P2P.

La partnership serve per iniziare a digitalizzare le richieste di pagamento, facilitandone la gestione. Gli acquirenti possono beneficiare di un unico punto di accesso per la gestione dei propri pagamenti attraverso l’App PostePay.

Una rivoluzione

Per i venditori e gli imprenditori, utilizzarlo semplifica la gestione degli incassi, grazie ad una gestione più efficiente dei flussi di cassa e dei pagamenti.

“Questa partnership con Mastercard”, ha dichiarato Marco Siracusano, Amministratore Delegato PostePay, “si inserisce nel processo di sviluppo digitale promosso da Poste Italiane per cogliere nuove opportunità di mercato, e alimenta il processo di cambiamento delle abitudini dei consumatori, attraverso una migliore esperienza nell’effettuare e ricevere pagamenti.”

“Siamo orgogliosi di lavorare con PostePay per continuare a semplificare e modernizzare i pagamenti sia per i consumatori che per gli esercenti per costruire un ecosistema inclusivo e sostenibile. Con il lancio del Request to Pay in Italia, verrà implementato un maggiore controllo, flessibilità e sicurezza, ma fornirà anche un modo più efficiente ed economico per fare business, ha dichiarato Mark Barnett, Presidente di Mastercard Europa.