PostePay ha recentemente ampliato al massimo i propri orizzonti, cercando a tutti gli effetti di soddisfare tutti gli utenti che sono alla ricerca di una carta ricaricabile, senza però avere tra le mani anche un conto corrente vero e proprio.

Si chiama PostePay Digital, è la prima carta ricaricabile che può essere utilizzata direttamente dallo smartphone, e che può essere utilizzata senza conto, o la presenza fisica di una carta. Può essere tranquillamente richiesta gratis online, e viene attivata in pochissimi minuti, realizzata ad personam con SPID, con ampie possibilità di utilizzo.

PostePay: ecco la carta digitale

La PostePay Digital ha un costo di attivazione di 0 euro per gli utenti che la richiederanno senza IBAN collegato, mentre sale a 5 euro per tutti gli altri (quest’ultima è in promozione a 0 euro fino al 31/12); il costo di mantenimento è altresì ridotto a 0 euro senza IBAN, con un corrispettivo richiesto di 15 euro all’anno per coloro che l’hanno collegata all’IBAN.

Il plafond della carta è di 30’000 euro, con una ricarica massima possibile entro il suddetto limite, e numericamente di 2 per ogni ordinante (3000 euro a operazione). Gli utenti possono farsi accreditare gratuitamente lo stipendio (solo carta con IBAN), mentre sono previsti piccoli limiti nei prelievi e nei pagamenti. Al giorno si raggiungono prelievi massimi di 600 euro (mensile di 2500 euro), mentre i pagamenti giornalieri sono di 3500 euro (mensili di 1000 euro).

Se interessati alle eventuali commissioni, ricordiamo che sarà necessario pagare 1 euro per i bonifici SEPA (3,50 euro se effettuato in ufficio postale), per tutti i dettagli consigliamo il collegamento a questo indirizzo.