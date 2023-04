L’intelligenza artificiale è diventata un elemento comune nella vita di tutti i giorni. L’IA ha trasformato il modo in cui ci rapportiamo con la tecnologia, dagli assistenti virtuali che ci aiutano a gestire i nostri calendari e le incombenze quotidiane agli algoritmi di raccomandazione che propongono oggetti e servizi in base ai nostri interessi e alle nostre preferenze. Tuttavia, le potenziali applicazioni dell’IA vanno ben oltre l’aiuto alle persone, poiché gli ingegneri si stanno concentrando sempre più sul mondo animale.

L’uso dell’IA nel mondo animale può essere utile in vari modi, tra cui monitorare la posizione di una specie, conoscere la sua salute e prevedere le sue esigenze e il suo percorso evolutivo per evitare l’estinzione. Il software di identificazione biometrica è un’area in cui l’IA ha mostrato un potenziale nel riconoscimento e nella localizzazione degli animali.

Petnow è stato presentato al CES 2023

Petnow, il primo programma di identificazione biometrica per cani e gatti, è stato appena presentato a Las Vegas al CES 2023. Con un’accuratezza del 98% circa, il programma è in grado di riconoscere un cane o un gatto utilizzando solo un elemento limitato del suo “volto”. Questo nuovo metodo, simile all’impronta digitale umana, utilizza i tratti distintivi del naso di un animale come identificazione biometrica.

Gli algoritmi di riconoscimento facciale identificano i punti di riferimento sul volto di una persona e li utilizzano come punti di riferimento per calcolare le misure del viso. Allo stesso modo, con questo nuovo programma, il naso di un cane o di un gatto viene utilizzato per identificare l’animale. Si dice che l’impronta del naso di un animale domestico sia completamente unica e “personale”, il che la rende una perfetta tecnica di verifica biometrica. Il programma esegue una scansione del naso dell’animale e utilizza i dati per sviluppare un profilo biometrico che può essere utilizzato per identificare con precisione l’animale.

Il software di identificazione biometrica di Petnow non è solo accurato, ma anche semplice da usare per i proprietari di animali domestici. Per identificare un animale domestico è sufficiente inquadrarlo per la scansione. Non è necessario scattare una foto e la forte crittografia del software salvaguarda la privacy dell’animale e del proprietario.

Petnow, dunque, è un programma di identificazione biometrica con una potenziale nuova tecnologia per l’identificazione e il monitoraggio degli animali, che può contribuire alla conservazione delle specie in pericolo e al miglioramento della biodiversità.