netflix-le-nuove-uscite-di-aprile-2023-tra-thriller-e-serie-drammatiche

Netflix continua a rilasciare settimanalmente contenuti freschi e intriganti. Ce n’è per tutti i gusti, dai drammi intensi alle commedie edificanti. Ecco un riepilogo degli ultimi arrivi della piattaforma di streaming da non perdere.

“Lo scontro” è una delle più recenti serie drammatiche di Netflix. La serie racconta le vite di due sconosciuti che vengono coinvolti in un incidente stradale e di come questo evento influisca per sempre sulle loro vite. Danny Cho (Steven Yeun), proprietario di una piccola azienda, incontra l’appaltatrice indipendente Amy Lau (Ali Wong) in un incidente stradale che ha ripercussioni catastrofiche. Questa serie commovente e tristemente umoristica si addentra nelle vite e nelle relazioni dei protagonisti mentre la posta in gioco della loro lotta sale.

“Sorellanza” è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di thriller. Fara, una giornalista in procinto di trovare il lavoro dei suoi sogni, è costretta a metterli da parte per mantenere il suo problematico fratello. Nel tentativo di mantenere un’apparenza di normalità, le sorelle mettono involontariamente in moto una serie di eventi che le attireranno ulteriormente nel pericoloso mondo della droga del fratello.

Infine, un’altra serie molto attesa che viene lanciata questo mese è “Transatlantic”. Basata sul racconto storico dell’Emergency Rescue Committee, la serie segue un gruppo di giovani eroi che negli anni Quaranta rischiano la vita per assistere i rifugiati in fuga dalla Francia occupata dai nazisti. Tra i rifugiati ci sono alcuni artisti ricercati dal regime nazista. Questi giovani guerrieri si riuniscono in una villa alla periferia della città, dove l’eventualità di morire porta a sorprendenti alleanze e a focosi legami amorosi che coinvolgono i loro famosi protetti.

