Gli utenti hanno a disposizione ancora pochissimi giorni per richiedere una delle migliori promozioni Iliad degli ultimi anni, stiamo parlando della Flash 120, oggi disponibile al pubblico a soli 7,99 euro al mese, a titolo definitivo, ovvero da pagare per sempre, senza rimodulazioni contrattuali.

I punti saldi di tutte le promozioni di Iliad sono sostanzialmente due: prezzo fisso per sempre (come indicato poco sopra), e disponibilità dell’attivazione da parte di qualunque utente in Italia, sia online che presso le Iliadbox. La Flash 120 non si discosta da quanto appena indicato, dimostrando ancora una volta che godere di un ottimo rapporto qualità/prezzo è molto più facile di quanto potremmo immaginare; i costi di attivazione sono di soli 9,99 euro, oltre a naturalmente la prima mensilità, appunto di 7,99 euro.

Iliad, pochi giorni per richiedere la migliore promo

La Flash 120 di Iliad è la promozione lampo attivabile fino al 28 aprile 2023 tramite il sito ufficiale, una soluzione che richiede il versamento di un canone fisso di soli 7,99 euro al mese, e che allo stesso tempo permette di godere di un bundle di assoluto rispetto. Più precisamente parliamo di 120 giga di traffico dati (non in 5G, solo 4G+), con al loro fianco illimitati minuti e SMS da spendere verso chiunque si desideri.

L’unico limite preposto è proprio questo, ovvero l’impossibilità di poter godere della massima velocità di navigazione possibile, per il resto è la solita ottima offerta di Iliad, disponibile ad un prezzo ridicolo.