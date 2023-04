L’offerta da 120 giga di Iliad è quasi regalata, un’ottima soluzione a cui affidarsi per avere libero accesso addirittura ad un bundle inedito ed esclusivo, riuscendo nel contempo a spendere una cifra decisamente ridotta rispetto al listino originario, o comunque a ciò che la concorrenza è attualmente in grado di offrire.

Coloro che al giorno d’oggi si sentono pronti e vogliono assolutamente richiedere la promozione, devono comunque sapere che l’attivazione è possibile in ogni negozio sul territorio, o meglio presso le SIMbox che trovate nei centri commerciali, oppure anche online sul sito ufficiale. Le differenze tra le due modalità sono pressoché minime.

Iliad, quanti sconti e l’offerta è davvero unica

Le promozioni di Iliad che maggiormente catturano l’attenzione sono sostanzialmente un paio: Flash 120 e 150. Di quest’ultima ne abbiamo già ampiamente parlato nel corso delle ultime settimane, per questo motivo vogliamo focalizzare la nostra attenzione sulla Flash 120, una soluzione che richiede il versamento di un contributo fisso di soli 7,99 euro al mese, per godere comunque di un bundle assolutamente interessante. Inizialmente, in fase di attivazione, sarà necessario versare, oltre all’ammontare della prima ricarica, anche 9,99 euro.

L’utente che sceglierà di richiederla, la potrà attivare su qualsiasi numero di telefono, senza differenze particolari, riuscendo ugualmente a fruire di 120 giga di traffico dati al mese alla massima velocità, passando anche per illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso tutti. La disponibilità dell’offerta oggetto del nostro articolo è limitata nel tempo, avete a disposizione fino al 28 aprile per richiederla.