MG fa segnare record a marzo con quota 1,4%, i dati del primo trimestre 2023

Eccezionali sono stati i numeri che confermano il grande trend di crescita da parte del brand automobilistico MG sul mercato italiano.

Dopo il grande successo di MG durante il 2022 con un traguardo raggiunto pari a 7.375 vetture immatricolate, pare che anche il 2023 si rivelerà un anno di grandi soddisfazioni per il marchio. Il grande impegno degli MG Store è stato ripagato alla grande con un marzo da record: 2.382 unità e 1,4% di quota di mercato, segnando un totale per il primo trimestre pari a 4.805 unità. La crescita è stata del 287,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Risultati quattro volte superiori e segmento BEV tra i migliori: MG vola

I risultati sono addirittura quasi quadruplicati, con MG che è risultato il brand automobilistico ad avere la maggiore crescita in Italia. Ottimi traguardi raggiunti anche nell’area BEV dove l’azienda raggiunge la top 5 nel Q1, totalizzando una quota pari al 5,5%.

Davvero ottima la riuscita della MG4 Electric la quale si posiziona nella top ten dopo meno di sei mesi tra le elettriche così come al secondo posto tra le BEV del suo segmento. Sono infatti 495 unità immatricolate dall’inizio dell’anno.

Oggi la rete commerciale di MG conta 53 store e 103 punti vendita, una rete che si potrebbe definire capillare sull’intero territorio nazionale comprese anche le isole. Grandi i risultati anche per quanto concerne i noleggi, sia nel termico che nell’elettrico.

Inoltre c’è da segnalare il ritorno alla normalità della produzione degli stabilimenti SAIC in Cina, il tutto grazie ad un lavoro continuo in simultanea con i partner della logistica in Italia. Questo ha consentito di far tornare i tempi di consegna a valori normali. A parlarne è il Vice Presidente e Country Manager di SAIC Motor Italy, Andrea Bartolomeo “Oggi finalmente possiamo lavorare più serenamente dal punto di vista della tempistica di evasione degli ordini che abbiamo in portafoglio. Il grande lavoro degli ultimi mesi sulla logistica, il prezioso supporto dei partner e la normalizzazione della tempistica di produzione nei nostri stabilimenti in Cina ci permettono di lavorare con tempi di consegna tornati regolari. Abbiamo MG HS in pronta consegna, due mesi per MG4 e intorno ai tre mesi previsti per la ZS con motorizzazione 1.5 VTI-tech.”