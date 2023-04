La Champions è tornata ufficialmente ieri con le prime gare di andata dei quarti di finali. La cavalcata verso la fine della massima competizione calcistica europea si unisce alle partite finali del campionato di Serie A, per una conclusione della stagione ricca di eventi e di emozioni per tutti gli appassionati italiani. Per poter gustarsi tutte e due le esclusive, gli appassionati di calcio devono necessariamente dotarsi di un abbonamento a DAZN e Sky.

Sky e DAZN, il nuovo ticket tra le due pay tv

Solo su Sky, infatti, sarà garantita la copertura totale della Champions League con tutte le partite sino alla finale di Istanbul. Solo su DAZN, invece, ci sarà la copertura in esclusiva del campionato con tre partite per ogni giornata che sarà invece a favore di Sky in co esclusiva.

Anche ad aprile, gli appassionati di calcio potranno beneficiare di una promozione commerciale unica nel suo genere per avere i contenuti delle due pay tv a portata di mano. Insieme alla partnership con TIM, infatti, questa stagione Sky ha siglato un accordo con DAZN che consente agli abbonati della piattaforma satellitare di accedere all’app streaming attraverso il decoder Sky Q, senza quindi dover cambiare dispositivo o telecomando.

Sempre i clienti della piattaforma satellitare potranno ora accedere al canale ZONA DAZN, alla posizione 214 del telecomando. Su questo canale saranno disponibili i migliori contenuti della tv streaming (tra cui tutte le partite di Serie A). Per attivare la visione di questo canale, gli utenti dovranno aggiungere un extra all’abbonamento, per un totale di 5 euro al mese.