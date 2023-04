Iliad è indiscutibilmente uno dei migliori operatori telefonici del nostro paese, poiché appare essere perfettamente in grado di ridurre al massimo la spesa che gli utenti devono necessariamente sostenere in fase d’acquisto della promo, ed anche per quanto riguarda l’effettivo canone mensile.

Tutti coloro che al giorno d’oggi vogliono richiedere una promo di Iliad devono sapere che basta recarsi in un negozio, o collegarsi al sito ufficiale, che il gioco è pressoché fatto, poiché non vengono posti vincoli o limitazioni di alcun tipo che potrebbero impedire l’accessibilità da parte del cliente finale.

Iliad, ecco quali sono le offerte da attivare

Iliad continua a stupire il pubblico italiano con la sua Flash 120, una promozione veramente interessante che può essere richiesta, come anticipato del resto, da qualsiasi utente in Italia, senza differenze in termini di provenienza contrattuale. La soluzione corrente, in fase iniziale almeno, richiede un esborso di 9,99 euro, mentre mensilmente dovrà essere corrisposto un contributo fisso di soli 7,99 euro.

Al netto di quanto indicato, il bundle risulta essere di tutto rispetto, poiché il cliente finale potrà godere ogni mese di illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso tutti, a cui aggiungere anche 120GB di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile (5G). Da notare che internet che si potrà sfruttare con Iliad non presenta limitazioni alla velocità, ciò sta a significare che il cliente potrà raggiungere il massimo possibile permesso dall’infrastruttura dell’operatore, senza costi aggiuntivi.