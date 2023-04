Vodafone chiude la Pasqua con una promozione veramente molto speciale, che punta a soddisfare pienamente le richieste e le necessità dei consumatori, mettendo sul piatto alcuni ottimi prezzi bassi tra cui poter scegliere, e sopratutto la possibilità di attivare una promo ricca di giga, minuti e di SMS.

All’attivazione della migliore offerta del momento, dovete comunque sapere che verrà richiesto l’abbandono dell’operatore telefonico di riferimento, ciò sta a significare che la portabilità è obbligatoria, e che l’esborso iniziale da sostenere per l’attivazione della promo è comunque estremamente limitato.

Vodafone, tutti i nuovi prezzi bassi sulla promo migliore

Le promozioni winback di Vodafone latitano pericolosamente, nell’ultimo periodo il classico operatore in red non è stato in grado di innovare proponendo un qualcosa di differente, puntando tutto sulla solita Vodafone Silver, soluzione ugualmente molto interessante, sopratutto per il prezzo finale di vendita: 7,99 euro al mese. Questa cifra è da versare solamente tramite credito residuo, non è previsto il pagamento tramite carta di credito o conto corrente bancario.

Il bundle è di quelli incredibili, una soluzione che difficilmente possiamo trovare altrove, e che riesce a soddisfare pienamente anche l’utente più esigente: 100 minuti da spendere verso l’America del Sud, 300 minuti verso il resto dell’Europa, con l’aggiunta di Regno Unito e USA, 1000 minuti per chiamare l’Albania, minuti illimitati verso i numeri d’Italia e di Romania, SMS illimitati da inviare ad altrettanti numeri nazionali, per fine con 100 giga al mese in 4G. A questo si aggiungono anche vari servizi integrati da Vodafone in via completamente gratuita.