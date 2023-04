Si è da poco tenuta la festività della Santa Pasqua. Per questa occasione, i vari operatori telefonici italiani hanno proposto svariate iniziative. L’operatore telefonico TIM, in particolare, ha proposto in questi giorni tre promozioni molto interessanti denominate Unlimited Day 5G, Unlimited 3Day 5G e Unlimited Week 5G. Vediamo qui di seguito cosa hanno da offrire.

TIM, in occasione delle Pasqua tante promozioni con connettività 5G

Per la festività di Pasqua 2023 l’operatore telefonico TIM ha deciso di proporre diverse promozioni di rilievo, tutte comprendenti la navigazione con le nuove reti di quinta generazione. L’operatore, in particolare, ha proposto l’attivazione di queste promozioni speciali soltanto ad alcuni suoi clienti selezionati. Vi riassumiamo qui di seguito quello che hanno da offrire queste promozioni.

• TIM Unlimited Day 5G include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati con connettività 4G e 5G. Il costo è di 2,99 euro una tantum.

• TIM Unlimited 3Day 5G include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati con connettività 4G e 5G. Il costo è di 5,99 euro una tantum per 3 giorni. La promozione si disattiverà in automatico dopo 3 giorni.

• TIM Unlimited Week 5G comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati con connettività 4G e 5G. Il costo in questo caso è di 9,99 euro una tantum per 7 giorni. La promozione si disattiverà in automatico dopo 7 giorni.