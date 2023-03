Il noto operatore telefonico italiano TIM aggiorna molto spesso il suo catalogo di offerte mobile. Molto presto, l’operatore renderà disponibile anche un’altra nuova offerta molto interessante. Si tratta in particolare di TIM xTe 70 5G. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

TIM sta per rendere disponibile l’offerta mobile TIM xTe 70 5G con 70 GB

Molto presto tutti gli interessati a cambiare offerta, potranno attivare TIM xTe 70 5G. Come già accennato, infatti, a partire dal mese di aprile 2023 l’operatore telefonico italiano renderà disponibile questa nuova offerta mobile. Si tratta di un’offerta piuttosto interessante. Come suggerisce il nome, infatti, con questa offerta gli utenti potranno utilizzare ogni mese ben 70 GB di traffico dati per navigare anche con connettività pari al 5G.

Oltre a questo, con la nuova offerta di TIM gli utenti potranno utilizzare ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo per il rinnovo mensile da pagare sarà pari a 12,99 euro. Ad aprile, sembra poi pressoché confermata la disponibilità di altre offerta appartenenti alla gamma xTe.

Tra queste, ricordiamo ad esempio le offerte di rete mobile TIM xTe 50 5G e TIM xTe 100 5G. Entrambe, in particolare, includono ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e rispettivamente 50 GB e 100 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G. I costi che gli utenti dovranno pagare per il rinnovo mensile sono rispettivamente pari a 9,99 euro per la prima offerta e 14,99 euro per la seconda.