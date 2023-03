Sarà possibile collegare il monitor da gaming di Redmagic con PlayStation 5, Xbox e PC. I pre-ordini apriranno direttamente sul sito ufficiale a partire dal prossimo 3 aprile 2023 con le vendite a partire dal 6 aprile. Inizialmente il device sarà commercializzato in Nord America e in seguito arriverà anche in altri mercati. Il prezzo di lancio è fissato a 869 dollari che diventeranno 869 euro al debutto in Europa.