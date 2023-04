In occasione della Star Wars Celebration Europe 2023, sono stati annunciati tantissimi progetti legati alla Galassia lontana lontana. Tra le novità destinate al grande e al piccolo schermo, spicca anche il nuovo Star Wars Jedi: Survivor.

Il titolo dedicato a console e PC permetterà di vestire nuovamente i panni di Cal Kestis, un giovane Jedi impegnato nella propria lotta contro l’Impero. Come mostrato nel nuovo trailer pubblicato su YouTube, il gioco si preannuncia estremamente interessante.

Infatti, gli sviluppatori di Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno mostrato alcune fasi tratte direttamente dal gameplay Star Wars Jedi: Survivor. Emerge immediatamente che il sistema di combattimento è stato migliorato per rendere gli scontri più vari, impegnativi e visivamente spettacolari.

In occasione della SWCE 2023, Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno mostrato il nuovo trailer gameplay di Star Wars Jedi: Survivor

I giocatori saranno spinti a scegliere lo stile più adatto alle proprie caratteristiche, puntando ad un approccio diverso a seconda delle esigenze. Inoltre, sarà fondamentale coordinare gli attacchi con la spada laser per unirli efficacemente ai poteri della Forza.

Una corretta combinazione, eseguita con tempismo, permetterà di ottenere risultati incredibili. Inoltre, il team di sviluppo ha confermato di aver dato maggiore spazio alla componente esplorativa. Le mappe di gioco si preannunciano più grandi rispetto a Star Wars Jedi: Fallen Order.

La storia di Star Wars Jedi: Survivor, si svolgerà cinque anni dopo la trama del precedente capitolo. In questa avventura, Cal Kestis dovrà lottare ancora una volta per impedire che la galassia cada nell’oscurità. Il debutto del titolo è atteso per il 28 aprile e sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC Windows.