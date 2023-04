Tra le varie offerte di telefonia mobile dell’operatore telefonico Vodafone, Vodafone Bronze, Silver e Gold sono state particolarmente apprezzate dagli utenti. In questi giorni, però, l’operatore ha annunciato l’arrivo di alcune rimodulazioni e aumenti del costo di rinnovo di quest’ultime. In alternativa, gli utenti potranno scegliere di attivare le nuove versioni Light di queste offerte. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone Bronze, Silver e Gold, sta per arrivare l’alternativa Light

Stando a quanto comunicato in queste ore, a partire dal mese di maggio 2023 alcuni utenti con attive le offerte Vodafone Bronze, Silver e Gold vedranno attivare il costo del rinnovo mensile. L’aumento in questione dovrebbe aggirarsi attorno a 1,99 euro. Qualora gli utenti non volessero aderire a queste rimodulazioni, Vodafone ha pensato ad una alternativa.

In particolare, l’operatore telefonico darà la possibilità di attivare le versioni Light di queste offerte. A differenza delle versioni classiche, queste offriranno soltanto 100 SMS (le versioni classiche includono invece SMS senza limiti). Ecco qui di seguito un esempio dell’SMS inviato da Vodafone ai clienti coinvolti.

“Vodafone, modifica contrattuale: viste le mutate condizioni economiche e di mercato e per garantire un’esperienza di connessione ottimale, la tua offerta Silver costerà 1,99 euro in più. La modifica avverrà a partire dal primo rinnovo successivo al 6 maggio 2023. Recesso senza penali ne’ costi su voda.it/disdettalineamobile, via pec o in negozio entro il 5 giugno 2023. Maggiori dettagli al 42590. Oppure puoi scegliere la nuova offerta Silver Light allo stesso costo mensile attuale con gli stessi Giga, minuti e 100 SMS. Scopri i dettagli su voda.it/silver-light. Richiedila rispondendo a questo SMS, entro il 06/05/2023 con il testo SI”.