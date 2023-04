Secondo un ultimo rapporto di Bank of America, i tipi più comuni di truffe al giorno d’oggi prendono di mira tramite e-mail false, messaggi di testo, chiamate vocali, lettere o persino da vicino.

Indipendentemente dalla tecnica utilizzata dal truffatore, potresti essere contattato inaspettatamente per telefono, e-mail, SMS, messaggio diretto a seguito di una richiesta di inviare informazioni personali o denaro. Non fare mai clic su un collegamento o scaricare un allegato da qualcuno che non conosci. Nessuna banca invierà mai messaggi, e-mail o chiamate per chiederti informazioni personali o sull’account.

I truffatori possono fingere di essere dipendenti del tuo istituto di credito, comunicandoti che c’è un problema che richiede attenzione immediata. Non agire a meno che tu non abbia verificato la persona che ti ha contattato e la storia o la richiesta sia legittima.

Un metodo efficace

Se viene chiesto di pagare in modo insolito, come carte regalo, bitcoin, carte di debito prepagate o valuta digitale, non trasferire denaro a nessuno, e ricorda che nessuna namca chiederà mai di trasferire denaro per una frode rilevata sul conto.

Se autorizzi un trasferimento o invii denaro a un truffatore, spesso c’è poco che si può fare per aiutarti a riavere i tuoi soldi.

Controlla il tuo livello di sicurezza e rivedi le impostazioni della tua privacy online, aggiorna le password e imposta un filtro per lo spam nelle mail. Se riuscirai ad essere più attento a cosa vedi, scarichi e visiti online, potresti ridurre drasticamente il numero di minacce che possono arrivarti indesiderate nella casella di posta elettronica o come SMS.