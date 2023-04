Xiaomi, un nome una certezza di risparmio, ed allo stesso di poter godere di ottima qualità, grazie a prodotti dall’eccellente rapporto qualità/prezzo. In questi giorni su Amazon è stata lanciata una speciale campagna promozionale che permette a tutti di spendere decisamente meno di quanto avreste mai immaginato.

Xiaomi, il prodotto è veramente scontatissimo su Amazon

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di svariati prodotti Xiaomi a prezzi bassi, come le cuffiette o il compressore portatile, oggi è il turno della bilancia digitale, dotata di connettività bluetooth 5.0, per il collegamento diretto di smartphone o dispositivi dello steso tipo. Il suo prezzo è sicuramente uno dei punti di forza, infatti può essere acquistata spendendo solamente 29 euro, grazie allo sconto del 25% applicato sui 39 euro previsti di listino (ACQUISTATELA QUI).

Le dimensioni sono perfettamente allineate con i prodotti dello stesso tipo, raggiungono infatti 30 x 30 x 24 centimetri, con un peso di 1,7 kg; presenta una bella finitura bianca, che la rende molto più elegante, ed è realizzata con il giusto mix tra vetro temperato e lega di acciaio. La precisione è molto elevata, grazie al sensore in acciaio al manganese, è possibile rilevare variazioni anche di soli 50 grammi, mentre il chip integrato per la misurazione del grasso BIA, può anche mostrare ben 13 parametri differenti di composizione corporea. Le batterie, da inserire nel prodotto, garantiscono un’autonomia di circa 12 mesi, dipendentemente dal modo di utilizzo (per altre offerte Amazon, cliccate qui).