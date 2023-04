canone-rai-e-tassa-automobilistica-in-italia-come-evitare-di-pagarli

L’Italia è nota per le sue numerose tasse, alcune delle quali sono più odiate di altre. Il canone Rai e la tassa automobilistica sono due delle imposte più disprezzate del Paese. Gli italiani hanno spesso l’impressione di dover pagare per il piacere di possedere qualcosa, che sia una radio, un televisore o un’automobile.

Il canone Rai annuale è di 90 euro e può essere pagato in dieci rate da 9 euro o in cinque rate da 18 euro da aggiungere alla bolletta della luce. Questa tassa è richiesta a tutti gli abitanti che possiedono un apparecchio radiofonico o televisivo e il rifiuto di pagarla può comportare multe e sanzioni significative. Il bollo, invece, è una tassa annuale che si paga al Comune di residenza perché si possiede un’automobile. Anche se questa tassa è richiesta a tutti i proprietari di automobili, non c’è un importo definito o una data di scadenza, e varia a seconda della località.

Come evitare di pagare il Canone Rai e la tassa automobilistica

Molti italiani considerano queste tasse ingiuste e cercano informazioni e consigli su come evitare legalmente di pagarle. Fortunatamente esistono dei modi per evitare di pagare queste due tasse, anche se possono essere applicate solo a determinate categorie di cittadini.

Chi ha più di 75 anni e soddisfa i requisiti di reddito è una categoria di persone che può evitare di pagare il canone Rai. Anche le persone che non possiedono un televisore nell’abitazione principale sono esenti dal pagamento di questa tassa; tuttavia, devono compilare una domanda separata presso l’IRS per l’esenzione dal pagamento.

Sono previste numerose esenzioni per la tassa automobilistica. In base alle attuali normative, i veicoli destinati ad aiutare le persone con disabilità motorie sono esenti dalle tasse di immatricolazione e dalle imposte sulle vendite. Le auto immatricolate da più di 30 anni e quelle ecologiche (elettriche o ibride) sono esenti dalla tassa di bollo. Tuttavia, poiché si tratta di una tassa regionale e ogni zona la gestisce in modo diverso, è preferibile consultare il sito web della propria regione di competenza per ulteriori informazioni.

Anche se può sembrare che gli italiani siano costantemente oberati di tasse, è importante ricordare che esistono metodi legali per evitare di pagarne alcune. Se si soddisfano i requisiti di esenzione, vale la pena farne richiesta e risparmiare un po’ di denaro.