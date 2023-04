Il noto produttore cinese continua a sfornare ottimi prodotti. Uno degli ultimi arrivati è in particolare il nuovo Oppo A1 5G. Si tratta di un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Oppo presenta ufficialmente in Cina il nuovo medio di gamma Oppo A1 5G

Oppo A1 5G è il nuovo smartphone di fascia media presentato in queste ore dal noto produttore cinese in madre patria. Si tratta di un dispositivo dalla scheda tecnica piuttosto interessante se pensiamo al suo prezzo di vendita, che si aggira attorno ai 280 euro al cambio attuale.

Tra le caratteristiche, sul fronte troviamo un display con un piccolo foro centrale per la fotocamera anteriore. Nello specifico, ci troviamo di fronte ad pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.72 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. La selfie camera è invece da 8 MP. La parte posteriore dello smartphone presenta invece due sensori fotografici di cui uno principale da 50 MP e uno macro da 2 MP.

Le prestazioni sono invece affidate al soc Snapdragon 695 con diversi tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah, mentre il sistema operativo è Android 13.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo A1 5G sarà distribuito ufficialmente per il mercato cinese ad un prezzo di partenza di circa 280 euro al cambio attuale. Vi terremo.aggioranti su un suo possibile arrivo anche per il mercato europeo e in Italia.