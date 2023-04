Fastweb Mobile è una meraviglia, anche ad Aprile è pronta a mettere a disposizione di tutti gli utenti una promozione veramente molto speciale, con annessa comunque la possibilità di accedere a buoni bundle, caratterizzati da contenuti di alta qualità.

L’offerta di oggi di Fastweb Mobile è assolutamente interessante, tutti gli utenti d’Italia vi possono tranquillamente accedere, richiedendola sul proprio numero di telefono, con spedizione della SIM gratuita, quindi costi iniziali quasi completamente azzerati. A differenza degli operatori virtuali tradizionali, in questo caso il cliente ha la possibilità di godere anche della navigazione in 5G, senza costi aggiuntivi o limitazioni di vario genere.

Fastweb Mobile, occhio a queste nuove offerte

Le nuove offerte di Fastweb Mobile sono assolutamente capitanate dalla bellissima promozione da 7,95 euro al mese, addebitati in automatico sul credito residuo del cliente, con la quale è facile pensare di accedere ad un bundle di tutto rispetto. Più precisamente l’utente può godere di contenuti di qualità, accedendo nello specifico a 100 giga di traffico dati al mese (ricordiamo in 5G), affiancati da minuti illimitati da poter utilizzare verso chiunque, ma senza SMS, l’unica limitazione della promozione.

Per il resto può essere richiesta direttamente tramite il sito ufficiale di Fastweb Mobile, come vi dicevamo con spedizione gratuita a domicilio. Non sono previsti vincoli contrattuali di durata o di abbandono della promo, ciò sta a significare che l’utente potrà decidere di allontanarsi dall’operatore in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.