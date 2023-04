Netflix, ad Aprile l'elenco delle nuove opere è super abbondante

Netflix ha in serbo diverse novità per il mese di aprile 2023. Tra le serie televisive troviamo Transatlantic (7 aprile), Florida Man (13 aprile) e La diplomatica (20 aprile). Inoltre, ci sono alcuni film interessanti come The Last Kingdom: sette re devono morire (14 aprile) e Power Rangers: Una volta e per sempre (19 aprile), nonché la docuserie italiana Il caso Alex Schwazer (13 aprile). Oggi ne approfondiremo solamente alcune.

Netflix: facciamo il punto della situazione di Aprile

Una delle serie televisive in uscita è War Sailor (2 aprile), che segue le vicende di Alfred Garnes e Sigbjørn Kvalen, due amici d’infanzia che si trovano a combattere la Seconda guerra mondiale su una nave mercantile nell’Oceano Atlantico. Nel frattempo, la moglie di Alfred, Cecilia, cerca di sopravvivere con i loro tre figli.

Mo’Nique: My Name is Mo’Nique (speciale stand-up) (4 aprile) è uno speciale comico di Mo’Nique, mentre Lo scontro (serie tv) (6 aprile) racconta le conseguenze di un incidente stradale causato dalla rabbia al volante tra due sconosciuti, Danny Cho (Steven Yeun) e Amy Lau (Ali Wong).

Il 7 aprile esce anche Chupa, un film che segue il giovane Alex che vola in Messico per incontrare la sua famiglia allargata. Qui scopre l’esistenza di un giovane cucciolo di chupacabra, chiamato “Chupa”, che ha una storia segreta con la sua famiglia e che viene perseguito da uno scienziato pericoloso. Alex decide di proteggere il suo nuovo amico e si imbarca in un’avventura che metterà alla prova i suoi legami familiari.

Nello stesso giorno uscirà anche Oh Belinda, un film diretto da Hakan Bonomo. Inoltre, il 12 aprile sarà disponibile su Netflix la docuserie American Manhunt: l’attentato alla maratona di Boston, che racconta le intense e terribili giornate dopo gli attentati del 2013, seguendo minuto per minuto la caccia all’uomo tramite migliaia di ore di video di sorveglianza, comunicazioni radio della polizia e registrazioni con telefoni cellulari. La serie presenta anche il contesto storico, le opinioni degli esperti e i dettagli commoventi di coloro che conoscevano personalmente gli attentatori.