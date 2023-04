netflix-arrivano-le-nuove-serie-primaverili

Con il debutto di numerosi nuovi episodi televisivi e film interessanti, aprile si preannuncia un mese meraviglioso per Netflix. Gli ultimi sette episodi di ‘L’estate in cui imparammo a volare’, una serie sulla relazione tra Tully e Kate, sono una delle uscite più attese. Fin dalla prima puntata, la serie ha raccolto un’enorme base di fan, che attendono con impazienza il finale. Sebbene ‘L’estate in cui imparammo a volare’ parli di amicizia, le altre uscite primaverili di Netflix variano per tono e argomento.

Obsession è il programma che fa per voi se siete alla ricerca di qualcosa di passionale e sensuale. Si tratta di una serie emozionante basata sull’omonimo romanzo del 1991 di Josephine Hart, che segue la storia di un medico che ha una relazione con la fidanzata di suo figlio. Con un ensemble stellare che include Richard Armitage e Charlie Murphy, la serie promette di essere potente e di far riflettere.

Netflix si prepara al rilascio di nuove serie

‘Transatlantic’ è un appuntamento imperdibile per tutti coloro che sono interessati ai drammi storici. La serie è ambientata a Marsiglia negli anni ’40 e racconta la storia di un gruppo di giovani che aiutano i rifugiati dalla Francia occupata dai nazisti. Il dramma si basa su fatti realmente accaduti e promette di essere avvincente.

‘Sisterhood’ è il programma da aggiungere alla vostra lista se volete azione e dramma. Fara, una giornalista, è costretta a salvare suo fratello da un violento trafficante di droga. Fara intraprende un viaggio rischioso con le sue sorelle per salvare il fratello e porre fine alle attività del trafficante.

Oltre a questi programmi televisivi, questa primavera Netflix distribuirà numerosi film. ‘The Clash’ è una commedia dark su due persone che si rendono conto della loro vera identità dopo un incidente stradale. ‘Florisan Man’, invece, racconta la storia di un ex poliziotto problematico che torna in Florida per salvare la sua fidanzata da un rapinatore.

Con così tante novità interessanti, è evidente che Netflix continua a offrire ai consumatori un intrattenimento di alta qualità. Che siate alla ricerca di una dolce storia di amicizia o di un emozionante thriller ricco di azione, questo aprile Netflix ha qualcosa per tutti. Preparatevi quindi a divertirvi e a rilassarvi per un po’ di binge-watching.