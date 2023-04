Elon Musk è impazzito e proprio in questi minuti il logo di Twitter è cambiato, infatti, è comparso il simbolo di Doge che ha fatto schizzare alle stelle la criptovaluta Dogecoin.

In un singolare episodio, il prezzo del Dogecoin, una criptovaluta basata sul meme del cane Shiba Inu, è aumentato sensibilmente dopo che il suo logo è apparso al posto del consueto uccellino su Twitter. Gli utenti che visitavano il sito si sono trovati di fronte all’icona della Shiba Inu, spingendo gli investitori in criptovalute a far salire rapidamente il valore del Dogecoin.

Questa insolita sostituzione del logo su Twitter ha destato la curiosità di molti, soprattutto alla luce del contesto più ampio che vede il proprietario del social media, Elon Musk, coinvolto in un’azione legale riguardo al Dogecoin. Musk sta cercando di far archiviare una causa multimiliardaria relativa alla criptovaluta, affermando che il Dogecoin è una “criptovaluta legittima che continua a mantenere una capitalizzazione di mercato di quasi 10 miliardi di dollari”.

Dogecoin schizza alle stelle: arriva il nuovo logo di Twitter?

Gli avvocati di Musk hanno inoltre sostenuto che i suoi tweet sul Dogecoin fossero solo espressioni di opinione e non tentativi di influenzare il mercato. L’apparizione del logo della Shiba Inu su Twitter potrebbe essere interpretata come un ulteriore segnale della visione generale di Musk sul contenzioso e sulla criptovaluta stessa.

L’episodio ha fatto salire il valore del Dogecoin, dimostrando ancora una volta come le azioni e le dichiarazioni di personaggi di spicco come Elon Musk possano influenzare il mercato delle criptovalute in modo significativo. Rimane da vedere se questa sostituzione del logo su Twitter avrà ulteriori ripercussioni sul valore del Dogecoin e sul suo futuro nel panorama delle criptovalute.