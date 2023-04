Esistono due modi per utilizzare Bing Image Creator. Il più semplice è andare sul sito di Bing, ma è disponibile anche per i dispositivi mobili.

La versione più completa, tuttavia, può essere trovata all’interno di Bing Chat Copilot nel nuovo browser web Edge. Tuttavia, Microsoft sta adottando un approccio graduale al lancio, e solo il 20% circa degli utenti ha accesso a queste funzioni al momento. E’ anche disponibile solo in modalità Creativa, sebbene le modalità Bilanciata e Precisa siano attualmente in lavorazione.

Cominciamo a capire cosa puoi fare con Image Creator su bing.com/create. Una volta arrivato su quella pagina, vedrai l’anteprima di Image Creator in una visualizzazione a pagina intera e una finestra di messaggio in alto.

Ecco come funziona

In realtà per usare questa grande funzionalità non serve molta esperienza. Microsoft afferma che puoi avviare il prompt di Bing Chat scrivendo letteralmente “disegna un’immagine” o “crea un’immagine”, seguito da alcune parole che descrivono ciò che vorresti vedere. Ad ogni modo, in circa 15 secondi circa, Image Creator produrrà quattro immagini.

Dovrai poi fare clic su una delle miniature per ingrandire ciò che si desidera visualizzare. L’immagine sarà visualizzata in 1024 x 1024 pixel. E’ possibile condividere la foto, salvarla in una raccolta o scaricarla sul computer.

Se vuoi cambiare il colore di qualcosa o aggiungere/rimuovere determinati elementi di un’immagine prodotta da Bing, basta chiederlo nella chat.

Bing Image Creator è basato su Dall-E, una delle intelligenze artificiali più potenti in questo ambito, ecco come riesce a creare un modello così dettagliato ispirato dal tuo suggerimento. Altre volte, il risultato sarà deludente.