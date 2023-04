Microsoft Bing, stanno per arrivare le pubblicità anche sul chatbot

Era inevitabile, ma Microsoft ha confermato che verranno inserite ulteriori pubblicità nel chatbot alimentato dall’intelligenza artificiale di Bing. Yusuf Mehdi, vicepresidente aziendale di Microsoft, ha scritto in un blog che l’azienda sta “esplorando la possibilità di inserire annunci nell’esperienza di chat” e un portavoce di Microsoft lo ha confermato.

Microsoft Bing: cosa accadrà a breve?

“Sì, gli annunci verranno mostrati nel nuovo Bing, in particolare nella chat (come avviene nei risultati di ricerca tradizionali)”, ha dichiarato Caitlin Roulston, direttrice delle comunicazioni di Microsoft. “Poiché il nuovo Bing è in anteprima, potrebbe esserci una certa variabilità nel modo in cui appare attualmente. Stiamo ancora esplorando nuove opportunità per le esperienze pubblicitarie e condivideremo maggiori informazioni nel tempo“.

Microsoft in realtà sta testando gli annunci su Bing da un po’ di tempo: a quanto pare ne ha discusso con le agenzie pubblicitarie a febbraio. Gli annunci fanno parte dell’esperienza di chat fin dal lancio dell’anteprima a febbraio, sotto forma di link sponsorizzati e all’interno dei risultati di shopping.

Al momento non è ancora noto il volume di annunci che potremmo vedere o come Microsoft sceglierà se mostrare un annuncio o attingere direttamente da un editore o un sito web. Nel post sul blog, Mehdi afferma che Microsoft desidera “condividere i ricavi pubblicitari con i partner il cui contenuto ha contribuito alla risposta nella chat”, ma ciò non risponde alla domanda sull’equilibrio che Microsoft intende raggiungere tra risposte con e senza annunci. Qualunque sia quell’equilibrio, l’inclusione degli annunci aumenterà il già difficile carico cognitivo nel determinare se ci si può fidare o meno di una determinata risposta.