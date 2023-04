Smartphone datati, i modelli che potrebbero svoltare la vostra vita

Il fenomeno del vintage si espande sempre di più e, in generale, promette notevoli profitti. La passione dei collezionisti si è rivolta verso nuovi oggetti, in particolare quelli legati al design e ai dispositivi elettronici come gli smartphone datati. Questi ultimi si aggiungono così ai mercati già consolidati delle monete, automobili, orologi e francobolli. Scopriamo quali sono i più preziosi.

Smartphone datati: guadagnare con i cellulari d’epoca

Alcuni telefoni valgono un tesoro se confrontati con il loro prezzo di acquisto al momento del lancio sul mercato. Tra questi ci sono modelli di varie epoche e marchi diversi, accomunati dall’obsolescenza programmata e da un valore economico in aumento. Ecco i modelli più apprezzati dai collezionisti:

Nokia 3310: Intramontabile e indimenticabile, e per molti anche indistruttibile. Il Nokia 3310 fu creato nel 2000 e rimane un’icona assoluta della telefonia mobile, sia per il design che per l’indimenticabile gioco Snake incluso. È un modello molto ricercato, il cui prezzo oscilla tra i 30/40 euro e i 130 euro.

Mobira Senator: Sempre prodotto da Nokia, il Mobira Senator è decisamente più ingombrante del fratello 3310, assomigliando più ai ricevitori radio della Seconda Guerra Mondiale. Creato nel 1981, oggi vale circa 1.000 euro.

Ericsson T28: Il primo cellulare con batteria ai polimeri di litio, con il caratteristico schermo verde e la classica copertura a sportello per i tasti. Lanciato nel 1999, per tre anni di fila è stato il telefono più leggero sul mercato. Il prezzo di vendita oggi parte da circa 100 euro.

iPhone 2G: Il primo smartphone di Apple, predecessore dei modelli più recenti (anch’essi tra i più costosi sul mercato, vedi i 10 cellulari più costosi), è un autentico must-have per i collezionisti, nonostante la sua giovane età. Il valore sul mercato varia dai 300 euro ai 1.000 euro.

Nokia 9000 Communicator: Lanciato nel 1996, ha fatto scalpore per il suo design futuristico unico. Apribile come un laptop, mostrava una tastiera completa e uno schermo enorme (per l’epoca). A seconda delle condizioni in cui viene venduto, un modello in ottimo stato può essere ceduto anche a 500 euro.

Nokia E90 Communicator: Simile al modello 9000 Communicator ma con schermo a colori, un Nokia E90 può essere venduto anche a 499 euro (qualcuno lo ha acquistato a quella cifra nel 2018).