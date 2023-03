Monete e SIM rare, questi pezzi unici vi faranno guadagnare più di 10mila euro

Questa è sicuramente una buona notizia per coloro che conservano oggetti in scatoloni in cantina o soffitta. A tutti voi, sappiate che potreste avere un tesoro nascosto che non immaginate come ad esempio monete e SIM rare.

Monete e SIM rare: l’elenco del guadagno assicurato

Una recente ricerca condotta da Ipsos Explorer per eBay Italia rivela che oltre 7 milioni di italiani collezionano qualcosa, ovvero uno su otto. In Italia, gli oggetti più collezionati sono le monete, seguite dai francobolli, modellini e bambole. Due italiani hanno ottenuto addirittura un posto nel Guinness dei primati: Alessandro Benedetti, grazie alla sua collezione di 1180 dischi in vinile colorati, e Lorenzo Pescini, che possiede 5115 etichette di acqua minerale. Gli oggetti più ricercati ultimamente sono le monete e le SIM rare.

Sui siti di aste e vendita online come Etsy, eBay e Subito, il valore di alcune monete e SIM è aumentato vertiginosamente. I collezionisti sono disposti a pagare qualsiasi cifra pur di possederle. Le SIM più preziose sono chiamate “Top Number” o “Gold Number”, ed hanno numeri in sequenza tutti uguali o quasi. Ecco alcuni esempi di vendite:

SIM Vodafone con top number 342 XXXXXYY, venduta all’asta per oltre 1.000 euro;

con top number 342 XXXXXYY, venduta all’asta per oltre 1.000 euro; SIM TIM con top number 339 YYXXXXXX, venduta all’asta per oltre 2.000 euro;

con top number 339 YYXXXXXX, venduta all’asta per oltre 2.000 euro; SIM H3G con top number 393 XY9XXY9, venduta per 340 euro;

con top number 393 XY9XXY9, venduta per 340 euro; SIM TIM con top number 33Y XXXXXXX, venduta per oltre 8.600 euro;

con top number 33Y XXXXXXX, venduta per oltre 8.600 euro; SIM Wind con top number 320 XYZYZYZ, acquistata da un collezionista per 856 euro.

Il valore delle monete dipende dalla loro tiratura, reperibilità e difetti di conio che le rendono uniche. Alcune serie sono particolarmente ricercate dai numismatici e possono fruttare molto se messe all’asta, come:

Città del Vaticano dal 2002 al 2018 (escluso il 2004); Repubblica di San Marino del 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016; Principato di Monaco del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017; Germania dal 2008 al 2018 con segno A, D, F, G o J; Cipro del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Le monete con difetti di conio certificati possono raggiungere prezzi molto alti, in quanto sono pezzi unici. Non esiste un listino preciso, ma la competizione tra i collezionisti fa aumentare il prezzo. Ad esempio, una moneta da un euro con un errore di conio può valere oltre 10.000 euro! Insomma, che aspettate? Correte a controllare le vostre collezioni e buona fortuna!