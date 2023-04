Il gestore di telefonia mobile francese Iliad ha introdotto un nuovo incentivo per i suoi clienti italiani. La promozione Iliad Flash 120 è un’offerta limitata nel tempo che offre minuti ed SMS illimitati a tutti, oltre a 120 Gigabyte di traffico 4G/4G+ al mese. L’offerta può essere attivata online fino al 27 aprile 2023.

I clienti che usufruiscono di questa offerta otterranno 120 GB di traffico dati al mese, valido fino alla velocità 4G+. Avranno inoltre a disposizione minuti illimitati verso tutte le linee nazionali fisse e mobili, SMS illimitati e chiamate illimitate verso oltre 60 Paesi. I clienti avranno anche 8 GB di dati al mese da utilizzare in roaming in Europa. L’utilizzo di un hotspot, il trasferimento di un numero di telefono esistente, l’ascolto dei messaggi in attesa, la risposta alle chiamate senza costi aggiuntivi e il controllo del saldo del conto sono tutti gratuiti. Il costo di attivazione iniziale è di 9,99 euro e il canone mensile è di 7,99 euro.

Iliad offre nuovi promozioni ad Aprile 2023

L’offerta Iliad Flash 120 è accessibile sia ai nuovi utenti che vogliono attivare una nuova SIM con o senza richiedere la portabilità del numero, sia ai già clienti Iliad che vogliono un’opzione con un costo inferiore o equivalente a 7,99 euro al mese. Flash 120 può essere attivata online o in negozio fino al 27 aprile 2023, salvo modifiche.

I consumatori possono approfittare di questa offerta online o in negozio e non ci saranno sorprese. I clienti devono agire rapidamente se vogliono approfittare della promozione Iliad Flash 120, poiché si tratta di un’offerta limitata nel tempo. Se un consumatore supera i 120 GB e ha l’autorizzazione a continuare, gli verranno addebitati 0,90 euro per 100 MB. Tuttavia, la maggior parte degli utenti non deve preoccuparsi perché 120 GB sono una quantità significativa di traffico internet.