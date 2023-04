whatsapp-preparatevi-al-nuovo-aggiornamento-sulla-privacy

Con oltre 2 miliardi di utenti attivi, WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più popolari al mondo. Non sorprende che l’azienda sia sempre impegnata a migliorarne le caratteristiche e le funzionalità. È attualmente in lavorazione una nuova funzione che consentirà agli utenti di bloccare le singole chat utilizzando le impronte digitali o i codici di accesso.

Attualmente WhatsApp consente agli utenti di bloccare l’intera app utilizzando una password o un’identificazione biometrica, ma non permette di bloccare le singole conversazioni. Ciò implica che chiunque abbia accesso al telefono può visualizzare e leggere le conversazioni memorizzate sull’app. Con il nuovo aggiornamento, tuttavia, gli utenti potranno proteggere le singole chat con una password o una verifica biometrica.

WhatsApp introdurrà una nuova funzionalità

La nuova funzionalità sarà particolarmente utile per gli utenti che utilizzano WhatsApp per lavoro o che conducono conversazioni private con familiari o amici. Le discussioni saranno crittografate e salvate in un luogo diverso, consentendo l’accesso solo a chi possiede la password o l’identificazione biometrica. Gli utenti non autorizzati che non riescono a inserire la giusta password o l’autenticazione biometrica in molte occasioni saranno tenuti fuori dalle conversazioni fino a quando il problema non sarà risolto.

Oltre a salvaguardare la privacy degli utenti, la nuova funzionalità impedirà agli allegati delle discussioni private di essere salvati automaticamente nella galleria del dispositivo dell’utente. Ciò significa che le foto o i video sensibili non verranno memorizzati sul telefono dell’utente, a meno che questi non lo richieda espressamente.

La nuova funzionalità è stata rilevata nella versione più recente di WhatsApp Beta per Android, il che implica che sarà inclusa in un futuro aggiornamento dell’applicazione. WhatsApp introduce continuamente nuove funzioni e funzionalità nell’applicazione, come le approvazioni dei gruppi, le connessioni alle chiamate per gli utenti Windows e le note vocali come aggiornamenti di stato, quindi gli utenti possono aspettarsi ulteriori miglioramenti in futuro.

Tuttavia, la nuova funzionalità si aggiunge al già notevole arsenale di WhatsApp. Fornirà un ulteriore livello di protezione e privacy alle chat e ai file multimediali degli utenti, rendendo più semplice mantenere le discussioni importanti e i file multimediali al sicuro da occhi indiscreti.