Per tutti quelli che hanno un abbonamento al servizio di streaming Netflix, dovrebbero sapere che esistono alcuni trucchi che si possono usare per migliorare l’esperienza complessiva del servizio.

Molti infatti non sanno che esiste un modo migliore per navigare nel menu. Compreso l’utilizzo di codici “segreti” tramite la modalità browser e la possibilità di disattivare i trailer in riproduzione automatica.

Molti pensano che sia più facile utilizzare l’app Netflix su Roku, Apple TV, smart tv o console per videogiochi, ma la versione del browser, ovvero il metodo di streaming originale, è la strada da percorrere se si vuole accedere a questi trucchi.

Per cominciare, la versione del browser ha opzioni più facili da manovrare rispetto, ad esempio, all’ingombrante versione Roku.

Ecco come fare per utilizzare i codici

Un altro motivo per cui la modalità browser è così eccezionale è l’inclusione della scheda “Nuovi e popolari” nella parte superiore dello schermo che mostra le tendenze, le ultime aggiunte e i titoli che verranno presto rilasciati. Tutto quello che devi fare è fare clic sul prompt “Ricordamelo” e verranno aggiunti al tuo elenco al momento del rilascio.

Hai passato quasi un’ora a cercare tramite generi, categorie e altri elenchi su Netflix? Non preoccuparti, c’è un modo per aggirare questo problema: i codici.

Esistono letteralmente centinaia di codici univoci che porteranno gli utenti a un menu che mostra tutti i film associati a quel genere.

Se desideri usarli, ci sono molte guide su internet che ti spiegano quali inserire in base alle tue esigenze.