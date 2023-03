Netflix, si dice "Aprile dolce dormire" ma la piattaforma non riposa affatto

Netflix, la piattaforma di streaming più famosa al mondo, sta per rilasciare nuove serie televisive e film entusiasmanti per aprile 2023. Tra le uscite più attese, si possono trovare la seconda stagione di “Sweet Tooth” e “After 2“, tratto dall’omonimo libro. Non finisce qui! Il famoso colosso offre infatti un vasto catalogo di opzioni tra commedie, documentari, thriller e altro ancora per soddisfare tutti i gusti del pubblico.

Netflix: le nuove opere in arrivo per il mese di aprile vi faranno impazzire

Come dicevamo un attimo fa, tra i film in uscita c’è il sequel del primo film “After 2“. Trattasi dell’adattamento del romanzo della scrittrice Anna Todd. “The Last Kingdom – Sette Re devono morire” invece è un imperdibile film di genere storiografico che funge da cerniera per la serie omonima. Tra le serie televisive in uscita troviamo “Sweet Tooth”, la quale racconta la storia di Gus, un ibrido metà umano e metà cervo, che si ritrova prigioniero insieme ad altri ibridi dal generale Abbot, e infine “Ossessione“, una serie che narra la storia di uno stimato chirurgo londinese che si infatua della fidanzata del suo stesso figlio.

Netflix si impegna costantemente a offrire nuove uscite ai suoi utenti e questo mese di aprile 2023 è l’ennesima dimostrazione del suo impegno. Grazie alla piattaforma di streaming, gli spettatori potranno godersi tutti i nuovi film e serie televisive ovunque vogliano, dal divano di casa sulla televisione o durante un viaggio in autobus con il proprio dispositivo mobile. L’elenco deve ancora arrivare, ma già dalle prime notizie si prospetta un’ondata di novità interessantissime.