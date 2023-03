Iliad Flash 120, costa meno di 10 euro ed altro non è che la promo del momento

Iliad, l’operatore di telefonia mobile low-cost, celebra l’arrivo della primavera con un’offerta imperdibile per i nuovi clienti. Approfittando di questa promozione speciale, gli utenti avranno l’opportunità di godere di un piano tariffario ricco di vantaggi a un prezzo davvero imbattibile.

Iliad Flash 120: cosa offre la nuova promozione?

L’offerta di Iliad, chiamata “Benvenuto Primavera“, include:

100 GB di traffico dati in 4G, permettendo agli utenti di navigare sul web, guardare video in streaming e utilizzare le proprie app preferite senza limitazioni. Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili, per chiamare senza pensieri. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, per tenersi in contatto con amici e familiari in qualsiasi momento. 5 GB di traffico dati in roaming in Europa, garantendo una connessione anche durante i viaggi all’estero nei paesi dell’Unione Europea.

Il costo dell’offerta “Benvenuto Primavera” di Iliad è di soli €9,99 al mese, senza costi nascosti o vincoli contrattuali. Questo significa che gli utenti possono decidere di cambiare operatore o piano tariffario in qualsiasi momento, senza incorrere in penali o costi aggiuntivi.

La promozione in questione è valida solo per un periodo limitato e rappresenta un’ottima occasione per chi è alla ricerca di un’offerta conveniente e vantaggiosa per il proprio smartphone. Per aderire all’offerta, i nuovi clienti devono recarsi sul sito web di Iliad o presso uno dei numerosi negozi e corner presenti sul territorio italiano.

Per chi ancora non lo sapesse, Iliad offre un servizio clienti di qualità, con un team di esperti sempre pronto a rispondere alle domande e aiutare gli utenti in caso di problemi o dubbi. L’operatore è conosciuto per la sua trasparenza e la chiarezza delle proprie offerte, garantendo sempre la massima soddisfazione dei clienti.