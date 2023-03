WhatsApp apporta una MODIFICA clamorosa ai messaggi, gli utenti la attendevano

Quello che ad oggi risulta il servizio di messaggistica più famoso in tutta la comunità, continua ad aggiornarsi. WhatsApp non vuole più sottostare alla concorrenza, la quale in ogni modo sta cercando di raggiungere i suoi stessi livelli a grandi passi. Telegram ad esempio sta aumentando il volume dei suoi utenti, i quali crescono a dismisura ogni giorno visto che le funzionalità che questa piattaforma offre sono innumerevoli.

Proprio per questo motivo WhatsApp cerca di risolvere la questione rispondendo colpo su colpo con i suoi nuovi aggiornamenti, i quali vengono accolti con tanta attesa dal pubblico. Proprio guardando a Telegram, gli utenti di WhatsApp avevano chiesto una modifica, la quale secondo le ultime informazioni reperite sul web e sui canali ufficiali sarebbe pronta al suo arrivo.

WhatsApp, arriva il nuovo aggiornamento che finalmente mette fine i refusi nei messaggi: potrete modificarne il testo

Da diversi giorni non si parla d’altro: WhatsApp sarebbe per riportare un nuovo aggiornamento che segnerebbe un cambio di passo importante. Già da qualche mese la novità era nell’aria e ora starebbe per diventare finalmente realtà.

WhatsApp introdurrà a breve una modifica sostanziale al suo interno che permetterà agli utenti di evitare i refusi nei messaggi. Ogni errore potrà essere riparato facilmente, andando a modificare il messaggio seppur già inviato. Si tratta di una funzione molto nota su Telegram, la quale arriverà a breve anche su WhatsApp che in questo modo risponderà colpo su colpo proprio al rivale di sempre. Il tutto risulta imminente, per cui bisogna solo attendere l’arrivo ufficiale dell’update.