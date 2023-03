WhatsApp, tre funzioni che distruggono la privacy di ogni utente

Più volte si è discusso in merito alla grande forza di WhatsApp nel respingere gli attacchi degli hacker e delle app pericolose. Il passato infatti ha insegnato che, almeno un tempo, WhatsApp poteva essere spiata con tutte le sue conversazioni. Diverse persone infatti non si sentivano sicure e sono passati alla concorrenza, la quale in più frangenti ha dimostrato di avere delle difese molto più alte.

Questo pericolo però oggi non esiste più, dal momento che lo spionaggio è stato totalmente contrastato e abolito dalla celebre piattaforma di messaggistica. WhatsApp non consente più a nessun tipo di applicazione di ficcare il naso negli affari altrui ed è grazie a questi accorgimenti che il pubblico oggi incensa l’applicazione. Esistono però delle proposte alternative che si rivelano essere applicazioni di terze parti.

WhatsApp e la privacy a rischio, ci sono tre funzionalità esterne che potrebbero metterla a repentaglio

Dopo aver scoperto che le applicazioni per lo spionaggio non esistono più, o meglio non funzionano più, gli utenti di WhatsApp si sono tranquillizzati. La loro privacy però potrebbe essere messa a rischio da un’altra applicazione, la quale è disponibile sul web. Si parla di Whats Tracker, soluzione unica nel suo genere che consente di sapere quando una persona entra o esce da WhatsApp con una notifica istantanea. Alla fine della giornata ecco anche il report con tutti gli orari.

Per essere invece invisibili e leggere i messaggi di WhatsApp al di fuori senza risultare online e senza aggiornare l’ultimo accesso, esiste l’applicazione Unseen. Dovete recuperare dei messaggi? Non c’è problema: scaricate l’applicazione WAMR e avrete sempre tutti i messaggi in arrivo salvati lì. Chiaramente non è retroattiva.