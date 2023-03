Diverse funzionalità di WhatsApp sono ormai entrati a far parte della vita delle persone, le quali non ne possono più fare a meno. Secondo quanto riportato, negli ultimi anni sono state talmente tante novità introdotte sulla celebre applicazione di messaggistica istantanea, che in molti faticano a ricordare come fosse WhatsApp al suo stato originale. Andando però oltre questo tipo di discorso, bisogna parlare di quelle che sono le opportunità che il web offre proprio in relazione alla famosissima piattaforma.

Diversi utenti non sanno infatti che esistono delle applicazioni di terze parti che in un certo qual modo possono ampliare il bagaglio di funzionalità a loro disposizione. Diverse testimonianze hanno fatto capire che ci sono delle funzionalità segrete molto interessanti che possono comportare facoltà molto utili in alcuni casi, soprattutto per ostacolare le funzionalità principali di WhatsApp. In basso alcune app utilissime.

WhatsApp e quelle funzionalità segrete che forse in molti ancora non conoscono, ce ne sono ben tre

È questo l’esempio che fornisce la celebre applicazione che consente di recuperare i messaggi eliminati di proposito. WAMR, applicazione di terze parti che potete scaricare gratis, permette di evitare che qualcuno possa fare il furbetto nascondendo qualcosa che vi ha inviato per poi cancellare. Questa applicazione prenderà al volo ogni notifica memorizzandone il contenuto, in modo che voi potrete recuperarlo qualora vogliate.

A seguire ecco il modo per essere invisibili, ovvero scaricare Unseen. Questa nuova app permette a tutti di leggere i messaggi di WhatsApp esternamente non essendo quindi mai online. Anche l’ultimo accesso resterà un segreto.

Infine l’applicazione perfetta per spiare i movimenti delle persone: con Whats Tracker potrete ricevere una notifica ogni volta che il contatto da voi spiato decide di entrare o uscire da WhatsApp. Alla fine della giornata inoltre potrete leggere anche il report totale, con tutti gli orari elencati.