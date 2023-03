Gli appassionati del mondo Apple stanno aspettando con impazienza la conferma ufficiale per il WWDC 2023. La conferenza dedicata agli sviluppatori non ha ancora una data confermata e l’attesa si sta facendo molto alta.

Gli analisti prevedono che in questa edizione Apple andrà a svelare finalmente alcune novità molto interessante. Certamente sarà presente iOS 17, ma ci si aspettano anche sorprese come l’headset Reality Pro e molto altro ancora.

Apple si sta preparando per la WWDC 2023, la conferenza degli sviluppatori non ha ancora una data ufficiale ma possiamo provare a scoprire quando si terrà

In attesa di scoprire i dettagli da parte dell’azienda della mela, possiamo provare a scoprire quale sarà la data scelta per l’evento. Basandoci sulle date degli annunci della conferenza WWDC negli scorsi anni, è possibile intravedere uno schema:

2016: 18 aprile

2017: 16 febbraio

2018: 13 marzo

2019: 14 marzo

2020: 13 marzo

2021: 30 marzo

2022: 5 aprile

Considerando che generalmente Apple annuncia la WWDC tra marzo e aprile, possiamo aspettarci maggiori informazione già a partire dalla prossima settimana. Di solito, l’azienda di Cupertino rilascia un comunicato stampa sul proprio sito, quindi anche quest’anno ci aspettiamo un approccio tendenzialmente digital.

Per quanto riguarda la data della WWDC 2020, possiamo provare ad immaginare quale sarà il giorno di avvio dei lavori. Di solito, la conferenza si tiene nella prima settimana di giugno e quindi, quest’anno possiamo ipotizzare la settimana del 5 giugno come data di riferimento.

Le edizioni del 2020 e del 2021 si sono tenute in modalità completamente virtuali. Nel 2022, invece, l’azienda ha adottato un approccio ibrido con alcuni partecipanti selezionati che hanno assistito agli eventi all’interno di Apple Park ma con alcuni interventi pre-registrati. Quest’anno, invece, non è chiara la modalità ma possiamo aspettarci una soluzione simile per favorire la partecipazione a tutti gli sviluppatori del mondo.