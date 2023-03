Ecco quindi che Apple deve adeguarsi dicendo addio alla storica porta Lightning che da sempre ha contraddistinto di device della mela . Il passaggio però non sarà indolore, soprattutto per gli utenti.

Secondo il noto analista Ming Chi-Kuo è quasi certo che Apple adotterà lo standard USB-C per i suoi nuovi iPhone 15 . Il cambiamento è legato principalmente alla normativa dell’Unione Europea che richiede ai produttori di device tecnologici di adottare un unico standard per le porte di ricarica.

Stando a quanto indicato da Kuo, le porte USB di iPhone 15 avranno alcune limitazioni. Si tratta pur sempre di predizioni, ma l’analista si è sempre rivelato molto attendibile per tutto ciò che riguarda il mondo Apple.

L’azienda di Cupertino potrebbe limitare la velocità di trasferimento dati per tutti gli accessori non ritenuti adeguati per i device. In sostanza, Apple potrebbe sbloccare la piena compatibilità esclusivamente con una serie di accessori certificati e non con tutti i cavi USB disponibili sul mercato.

Inoltre, sembra che ci saranno differenze sostanziali tra i device iPhone 15 e iPhone 15 Pro. Solo le varianti Pro saranno dotate della porta USB Type-C 3.2 che garantisce une velocità maggiore, pari ad oltre 40GB/s. Le varianti base, invece, avranno porte dotate di velocità limitata che dalle prime indiscrezioni potrebbe essere pari a quella dello standard USB 2.0.

Si tratta di una situazione simile a quanto già visto su iPad, con i modelli più prestazionali in grado di raggiungere il trasferimento dati a 40GB/s. Le versioni base del tablet, invece, raggiungono velocità di molto inferiori come i 480Mbps.