L’obbligo di passare alle porte USB Type-C su tutti i device tecnologici, imposto dall’Unione Europea ai giganti tech, si rivelerà molto complicato soprattutto per Apple. Infatti, l’azienda Californiana ha creato nel corso degli anni un proprio ecosistema basato sulla porta Lightning.

Alcuni device hanno già avviato la transizione, come MacBook e iPad, ma attualmente restano ancora esclusi iPhone e AirPods. La nuova generazione di questi dispositivi dovrebbe introdurre la porta USB Type-C, ma al momento non si hanno certezze in merito.

Stando a quanto dichiarato dall’analista Ming-Chi Kuo, esperto di settore soprattutto riguardo i prodotti Apple, le nuove AirPods Pro 2 sono molto vicine al lancio. Tra le principali novità delle cuffie True Wireless, l’azienda abbandonerà la porta Lightning in favore della USB-C.

I think this is likely the USB-C version of the AirPods Pro 2, with mass shipments expected in 2Q23-3Q23. By the way, Apple currently appears to have no plans for USB-C versions of the AirPods 2 & 3.

我覺得這應該是AirPods Pro… https://t.co/aWKJvGh1lW

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 24, 2023