Apple solleverà il sipario sul WWDC 2022 tra pochi minuti e il produttore Californiano svelerà al mondo le novità software e hardware. Tuttavia, nonostante fosse una presenza quasi certa, sembra che il Visore AR/VR realizzato da Cupertino non sarà uno dei protagonisti della conferenza.

Come emerso dalle ultime indiscrezioni, l’azienda della mela non lancerà Apple Headset durante il WWDC 2022. Il motivo sembra essere legato allo sviluppo piuttosto complicato e problematico del visore.

Gli ingegneri hanno dovuto fronteggiare problemi legati allo sviluppo e problemi di approvvigionamento. Tuttavia, la difficoltà più grande sembra essere legata alla correlazione tra hardware e software per la gestione del visore e delle fotocamere.

Apple Headset sarà il nuovo visore AR/VR realizzato da Cupertino ma dovremo aspettare ancora per avere una data di lancio ufficiale

Purtroppo Apple non ha confermato ufficialmente queste voci, in quanto si tratta di informazioni riservate. Possiamo basarci solo sulle notizie trapelate grazie al lavoro di alcuni insider. I piani di Cupertino prevedono il lancio di una prima versione di test che permetterà di sviluppare al meglio le potenzialità del device. La prima generazione di Apple Headset sarà collegato ad una postazione fissa, una scelta che permetterà di avere un visore più piccolo, leggero e facile da indossare.

Inoltre, tutte le operazioni di calcolo saranno effettuate dalla componente fissa, permettendo di avere prestazioni e durata maggiori rispetto ad un visore alimentato a batteria. Tuttavia, il designer Jony Ive incaricato dello sviluppo non ritiene questa opzione interessante per i consumatori.

Per questo, la versione che verrà commercializzata sarà profondamente diversa da quella pensata per lo sviluppo. Il team capeggiato da Ive sta lavorando per per bilanciare la durata della batteria e le prestazioni. L’obiettivo è quello di ridurre il calore generato dal visore per consentire un utilizzo prolungato senza fastidi. Considerando tutto il lavoro ancora da fare, il debutto di Apple Headset non è atteso prima del 2023.