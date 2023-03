Lidl sembra essere letteralmente impazzita, proprio in questi giorni è in grado di mettere a disposizione di tutti i consumatori una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, arricchita con occasioni e prezzi bassi tra cui poter scegliere, oltre a prodotti sempre più scontati.

Gli utenti che vogliono accedere alle ottime riduzioni di prezzo, devono comunque approfittare degli sconti migliori recandosi personalmente nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionale, non è possibile godere degli stessi sconti tramite il sito ufficiale o altre location sparse per l’Italia.

Lidl, la nuova campagna promozionale davvero interessante

La tecnologia è molto scontata questa settimana da Lidl, il focus dell’azienda è rivolto, come spesso accade nell’ultimo periodo, verso il mondo della cucina, con tantissimi piccoli elettrodomestici da acquistare a prezzi decisamente scontati rispetto al listino originario. Uno dei prezzi più bassi attualmente disponibili è sicuramente legato alla lampada LED sottopensile, acquistabile dagli utenti a soli 9,99 euro, senza comunque dimenticarsi anche di altri modelli ugualmente interessanti: frullatore portatile a 17 euro, oppure anche montalatte elettrico da 29 euro.

Volendo invece spendere cifre ancora maggiori, la scelta può ricadere sulla friggitrice ad aria con doppio cestello, in vendita a 129 euro, senza dimenticarsi dei 69 euro necessari per l’acquisto della piastra elettrica, oppure del forno elettrico in vendita a 79 euro. Tutti prodotti di ottima qualità che vengono commercializzati da Lidl con la garanzia legale di 2 anni, e validità a partire dall’effettiva data di acquisto.