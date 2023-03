Expert è pronta per far sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, con una nuovissima campagna promozionale che non vuole nascondere ingerenze o difficoltà per tutti i consumatori, i nuovi sconti sono in assoluto tra i migliori di sempre.

I prezzi, di cui potrete leggere poco sotto, sono da considerarsi disponibili per un periodo di tempo estremamente limitato, con acquisti effettuabili da tutti nei negozi fisici ed anche online sul sito ufficiale. Proprio quest’ultimo propone gli stessi identici prezzi, ed allo stesso tempo la consegna a domicilio potrebbe richiedere il pagamento di un piccolo contributo aggiuntivo.

Expert, le offerte e le occasioni da non credere

Le occasioni per risparmiare da Expert si susseguono con tantissimi sconti mai visti prima d’ora, pronti a tutto pur di convincere gli utenti a recarsi personalmente in negozio per gli acquisti effettivi. Fino al 29 marzo sono disponibili tanti prezzi bassi convenienti, come il Samsung Galaxy S22, in vendita a 699 euro, oppure anche una selva di smartphone più economici dal rapporto qualità/prezzo molto allettante.

Le occasioni partono dal Motorola Moto E13, disponibile a soli 129 euro, affidandosi apertamente anche a Honor Magic5 Lite, Redmi Note 11S, Oppo A78, Redmi 10C, Samsung Galaxy A13, Xiaomi Redmi 9A, TCL 40Se, Honor X7a, Redmi Note 11S ed anche un buonissimo Oppo A78. I prezzi bassi non terminano qui, se volete continuare ad approfondire la conoscenza del volantino, dovete sicuramente aprire subito il sito ufficiale.