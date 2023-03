Iliad con il 5G offre un regalo agli utenti, ecco la Giga 150 e la fibra

Iliad sta continuando a battere tutte le altre aziende proponendo le sue migliori offerte e questo non è più un mistero, anche per quei pochi che ancora dovevano capirlo. Basta avere a disposizione la voglia di dare uno sguardo al sito ufficiale, il quale include ora al suo interno due promozioni molto famose che però si differenziano non poco tra loro.

La prima delle due concede al pubblico la possibilità di avere una promozione mobile e quindi minuti, SMS e giga per navigare sul web in mobilità. La seconda offerta invece offre la fibra ottica ad un prezzo straordinario ma solo per alcune persone.

Iliad batte la concorrenza proponendo offerte straordinaria, ecco le due soluzioni più interessanti del momento

Il tempo ha insegnato alle persone ad avere tanta pazienza, soprattutto nella scelta che riguarda il proprio provider da sposare per il proprio smartphone. Le due offerte di qui Iliad in questo momento può vantarsi sono straordinarie sotto ogni punto di vista e a dimostrarlo e anche il riscontro da parte del pubblico.

Prima soluzione è quella mobile, la quale per soli 9,99 € al mese concede davvero tutto. Le persone che la sceglieranno potremmo avere a disposizione minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti e soprattutto 150 giga per navigare in Internet. La rete 5G sarà offerta gratis a tutti.

Sono disponibili inoltre anche altre soluzioni, come quella in fibra ottica a 14,99 € al mese ma solo per chi ha un’offerta mobile da 9,99 € al mese. Ci sono venuti senza limiti verso tutti e soprattutto una rete Internet in fibra ottica con velocità complessiva pari a 5 gigabit.