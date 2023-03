Iliad è impazzita, 150GB in 5G gratis per gli utenti ogni mese

Raccogliere i frutti di quanto seminato è quello che Iliad ama fare di più. Il gestore che arrivo qualche anno fa in Italia con tante speranze, oggi può raccogliere delle vere e proprie certezze, le quali vengono concesse proprio dei clienti. Si tratta infatti di una folla davvero estesa, la quale tocca e supera i 10 milioni di unità.

Il merito è della grande convenienza che questo gestore riesce a garantire con le sue offerte, le quali durano infatti per sempre. D’altronde nessun altro può farlo, se non qualche gestore virtuale che di certo non è la stessa qualità di rete di Iliad. A tal proposito il celebre gestore proveniente dalla Francia sembra avere il coltello dalla parte del manico, soprattutto quando lancia le offerte più vantaggiose piene di contenuti e con prezzi bassissimi. La volontà questa volta e di lasciare indietro le grandi aziende, le quali hanno abbassato i prezzi proprio per competere con Iliad.

Non c’è gioco quando Iliad fa sul serio, è tornata l’offerta da 150 giga con il 5G gratuito per tutti

Secondo quanto riportato ultimamente, l’offerta che starebbe riscuotendo più successo è quella di Iliad. Stiamo parlando della famosissima Giga 150, opportunità che al suo interno 90 i migliori contenuti ad un prezzo eccezionale.

Basta infatti spendere solo 9,99 € al mese per assicurarsi il meglio. Iliad offre all’interno di questa promozione minuti senza limiti per le chiamate verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti ma soprattutto 150 giga per navigare sul web utilizzando in maniera gratuita la rete 5G. Ora non bisogna fare altro che sceglierla.