Bollo auto da ABOLIRE insieme al Canone RAI, ecco i trucchi gratis

Sia il canone Rai che il bollo auto sono due tasse che gli italiani proprio non riescono a mandare giù per svariate motivazioni. Le persone credono che si tratti di veri e propri soprusi, visto che tasse del genere non vengono pagate in nessun altro paese. La prima corrisponde alla tassa da pagare per il possesso di una televisione in casa e perché si ricevono i canali della RAI. La seconda, ancora più assurda a detta di molti, equivale alla tassa di possesso per un veicolo, ma in questo caso non è nazionale bensì regionale.

Gli utenti vogliono cercare in ogni modo la possibilità di non pagare queste due imposte, cosa che è possibile secondo la legge ma solo con alcuni requisiti in proprio possesso.

Canone Rai e bollo auto, ecco cosa potete fare per evitare di pagare le due imposte più antipatiche

Il primo luogo bisogna chiarire che il canone Rai è una tassa nazionale, ovvero una tassa che è uguale per tutti. Quali sono i metodi utili per non pagare una tassa del genere? Innanzitutto si parte dall’età, visto che le persone che hanno 75 anni o un’età superiore, potranno evitare di corrispondere tale pagamento allo Stato. La stessa cosa equivale per coloro che non raggiungono una soglia di reddito minima, proprio per questo motivo potranno essere esentati dal pagamento del canone Rai. In più ricordiamo che le persone che non possiedono una televisione o un apparecchio che riceva i canali all’interno della propria abitazione, saranno totalmente esclusi dal pagamento.

Per quanto riguarda invece il bollo auto, la situazione è totalmente diversa. Si tratta di una tassa regionale che varia quindi da regione a regione, per cui bisogna sottolineare la fattispecie vigente in Lombardia e Piemonte. Qui, chiunque dovesse acquistare un’auto elettrica, sarà automaticamente esentato dal pagamento del bollo.