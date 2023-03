Canone RAI e bollo auto, non li pagherete più con questi TRUCCHI

Basta semplicemente documentarsi quando si vuole provare ad evitare alcune incombenze, come lo possono essere le tasse. Due in particolare sono le imposte più odiate dagli italiani come è stato già detto, ovvero il bollo auto e il canone Rai. Queste due tasse non vengono riscosse in nessun altro paese se non in Italia ed è questo ciò che proprio non viene accettato dalla popolazione. Proprio per questo motivo, si cerca sempre un modo, chiaramente legale, per non pagarle, lasciando che quei soldi restino in tasca magari per qualche altra situazione.

Canone Rai e bollo auto: le tue tasse più odiate dagli italiani che possono essere non pagate secondo alcune leggi

Secondo quanto descritto dagli organi ufficiali, almeno per quanto concerne il canone Rai che è una tassa nazionale, c’è un sito di riferimento. Qui potrete trovare tutte le fattispecie nelle quali gli utenti possono essere esentati dal pagamento. In primo luogo tutte le persone che hanno 75 anni di età o più, potranno evitare di pagare. A seguire ci sono quelle categorie che non raggiungono la soglia minima del reddito e coloro che poi non hanno la TV in casa.

Per quanto riguarda invece il bollo auto che è una tassa che varia da regione a regione, ci sono tutte altre regole. In primo luogo ci sono due regioni ovvero Lombardia e Piemonte che consentono di non pagare il bollo a coloro che acquistano un’auto elettrica. Ovviamente la situazione cambia in altre regioni, due comunque acquistando un’auto elettrica si andrà incontro ad alcune agevolazioni.