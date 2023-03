Superman: Legacy, James Gunn dirigerà la pellicola dedicata al supereroe

James Gunn sarà il regista di Superman: Legacy, nuovo film dedicato al supereroe in uscita nei prossimi anni. La passione del regista per il personaggio è incredibile, tanto che il regista aveva già scritto e completato una sceneggiatura della futura pellicola molto prima che arrivasse alla guida dei DC Studios.

La conferma arriva direttamente da James Gunn tramite il proprio profilo Twitter. Il debutto di Superman: Legacy nelle sale è previsto per l’11 luglio 2025 e sarà la prima produzione cinematografica del nuovo corso dei DC Studios. Si tratterà del primo progetto nato sotto la direzione della coppia Gunn-Safran e, quindi, c’è molta attesa a riguardo.

L’obiettivo di James Gunn e di Peter Safran è quello di curare l’espansione del roster DC nel mondo cinematografico. Tutte le storie sui supereroi della casa e i film già usciti non verranno cancellati, ma entreranno a far parte di un universo narrativo parallelo.

James Gunn si prepara a lanciare il nuovo corso dei DC Studios con il debutto nel 2025 di Superman: Legacy di cui sarà il regista

Yes, I’m directing Superman: Legacy to be released on July 11, 2025. My brother Matt told me when he saw the release date he started to cry. I asked him why. He said, “Dude, it’s Dad’s birthday.” I hadn’t realized. pic.twitter.com/ohQNV8nI4g — James Gunn (@JamesGunn) March 15, 2023

Stando a quanto indicato da Safran ai giornalisti, la storia “si concentra su Superman che deve convivere con la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana. È l’incarnazione della verità, della giustizia e del modo di vivere americano. È gentilezza in un mondo che pensa che la gentilezza sia superata“.

Con Superman: Legacy, il regista si confronterà per la prima volta con un supereroe ben noto al grande pubblico. In precedenza ha diretto i film dedicati ai Guardiani della Galassia per i Marvel Studios con un successo di critica e pubblico eccezionale. Passando ai personaggi della DC, il regista ha diretto The Suicide Squad, ottenendo recensioni positive.

In attesa di avere maggiori dettagli in merito alla pellicola in uscita nel 2024, sembra esserci solo una certezza. Questo Superman non sarà interpretato da Henry Cavill. Al momento non è chiaro chi sostituirà l’attore ma siamo certi che arriveranno maggiori dettagli a breve.