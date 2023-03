Streaming, svelati i 10 film e le 10 serie TV da non perdere assolutamente

Scegliere cosa guardare in streaming può essere un’impresa ardua, ma grazie alle classifiche TOP 10 è possibile semplificare la scelta dei contenuti da vedere. Queste classifiche sono realizzate dal team di JustWatch e sono basate sulle preferenze degli utenti italiani. Tenendo conto della popolarità e del gradimento delle produzioni disponibili, è possibile creare la TOP 10 dei migliori film e serie TV disponibili in streaming. I contenuti provengono da tutte le principali piattaforme come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, SKY, Paramount+ e altre ancora. In questo modo, è possibile limitare la lista delle opzioni e concentrarsi solo sui migliori film e serie TV, rendendo più facile la scelta di cosa guardare. Grazie alle classifiche TOP 10, gli utenti possono essere sicuri di avere a disposizione solo i contenuti più apprezzati e di alta qualità. Le classifiche fanno riferimento al periodo compreso tra il 27 febbraio e il 5 marzo.

JustWatch ha svelato le nuove TOP 10 dei migliori film e serie TV da non perdere assolutamente in streaming

TOP 10 – Film in streaming

Bullet Train Top Gun: Maverick Elvis The Menu La battaglia di Hacksaw Ridge Old John Wick – Capitolo 2 Dune Creed Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio

TOP 10 – Serie TV in streaming

The Last of Us Mare Fuori The Mandalorian The Consultant L’attacco dei giganti The White Lotus Incastrati Carnival Row Outer Banks Yellowstone

La classifica TOP 10 dei film vede trionfare Bullet Train. La pellicola diretta da David Leitch. è l’adattamento cinematografico del romanzo I sette killer dello Shinkansen scritto da Kōtarō Isaka. Il protagonista, interpretato da Brad Pitt, dovrà sopravvivere ad un viaggio in treno insieme a numerosi assassini.

La classifica TOP 10 relativa alle serie TV vede ancora una volta in vetta The Last of Us. La serie è tratta dall’omonimo videogioco e proietta gli spettatori in un mondo post-apocalittico in cui vivono terrificanti creature. L’obiettivo dei protagonisti, Joel Miller (Pedro Pascal) e Ellie Williams (Bella Ramsey), è quello di attraversare il paese per cercare una cura e sopravvivere.