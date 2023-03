The Last of Us, HBO anticipa l’arrivo di un episodio extra dopo il finale di stagione

Il successo di The Last of Us, la serie HBO tratta dall’omonimo videogioco realizzato da Naughty Dog, sta per giungere a conclusione. Gli spettatori sapevano che questo momento sarebbe arrivato, ma si auguravano che non arrivasse tanto presto.

Il successo di critica e pubblico è incredibile. Come dimostrano le classifiche TOP 10 relative alle serie TV, la produzione occupa la prima posizione in maniera continuativa da settimane.

Tuttavia, con l’episodio intitolato “Look for the Light“, la prima stagione si appresta alla sua conclusione. Il season finale sarà trasmesso domenica prossima e, dopo di allora, gli appassionati dovranno rassegnarsi. Per tornare a seguire le avventure di Ellie (Bella Ramsey) e Joel (Pedro Pascal) bisognerà attendere la seconda stagione.

La prima stagione di The Last of Us sta per finire ma HBO ha già confermato che la serie avrà un episodio bonus che arriverà dopo il finale di stagione

Go behind the scenes with the cast and crew of #TheLastofUs to see how they brought the show to life in a special behind the scenes featurette. Making Of The Last Of Us streams after the season finale, Sunday on @HBOMax. pic.twitter.com/BvsW8onvLU — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) March 9, 2023

Tuttavia, HBO ha deciso di fare un regalo a tutti gli spettatori. Infatti, il colosso dell’intrattenimento ha annunciato che ci sarà una puntata extra verrà trasmessa direttamente dopo quella finale.

Come confermato dall’account Twitter ufficiale, si tratterà di una puntata bonus intitolata Making of The Last of Us. L’episodio si configura come un dietro le quinte che mostrerà come è stata realizzata la serie.

Nel trailer di anteprima possiamo vedere riferimenti alla realizzazione degli effetti speciali e pratici utilizzati nella serie. In particolare, il trailer mostra lo schianto dell’aereo visto nella premiere, il trucco prostetico dei clicker oltre ad alcuni processi di ripresa. Non mancheranno anche interviste con il cast e il team creativo.